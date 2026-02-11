EN VIVO | Fiscalía solicita prisión preventiva para Aquiles Alvarez por el caso Goleada

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco de la investigación del caso Goleada, en el que se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La audiencia de formulación de cargos se lleva a cabo en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción, en Quito, desde la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2025.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 10 de los detenidos, incluido el alcalde Alvarez. Para otra persona pidió arresto domiciliario por ser una persona de la tercera edad.

En esta diligencia el juez declaró legal la detención del Burgomaestre de Guayaquil, luego de consultar a los 11 detenidos si sus derechos fueron respetados fuerante la detención.

Qué investiga el caso Goleada

Como parte del caso Goleada fueron detenidos los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez con fines de formulación de cargos.

Una vez calificada la legalidad de la detención, el fiscal Dennys Villavicencio inició con la exposición de los indicios contra las 11 personas detenidas.

Alvarez y los otros 10 detenidos fueron trasladados desde Guayaquil para asistir a la diligencia. Llegaron a la dependencia judicial poco antes de las 10:00 del martes.

La Fiscalía aseguró que Alvarez no portaba el grillete electrónico cuando fue detenido. El dispositivo de vigilancia fue ordenado como medida cautelar dentro del caso Tiple A, por lo que el Alcalde podría enfrentar cargos por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.

Alvarez también es investigado dentro del caso Triple A por el presunto delito de tráfico de combustible. Aún se espera fecha para el juicio, cuya audiencia fue diferida luego de no instalarse el 31 de enero de 2026.