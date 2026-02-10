Decenas de personas piden la libertad de Aquiles Alvarez en exteriores de Fiscalía del Guayas

Tras la detención del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez las reacciones en las calles de Guayaquil y sus coidearios políticos empezaron a presentarse.

Ramiro García, abogado deAlvarez, atribuyó a una supuesta persecución política la detención de su defendido, junto a otras diez personas, en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

"Es evidente que se está utilizando esto como una cortina de humo en la misma semana en la que la Asamblea tiene que decidir la suerte del señor Godoy, en donde, ahí sí se ha comprobado que existe una operación dentro del Consejo de la Judicatura a favor de narcotraficantes para favorecerlos", dijo García.

Plantón en Fiscalía del Guayas

Por su parte, ciudadanos salieron a las calles en un plantón de respaldo al alcalde Alvarez. La concentración se da en los exteriores de la Fiscalía del Guayas que luce bajo el resguardo militar.

Decenas de personas con pancartas, banderas de Guayaquil expresaron su rechazo a la detención del Alcalde en horas de la madrugada de este martes 10 de febrero.

Los ciudadanos exigieron la libertad del burgomaestre que junto a sus dos hermanos, y ocho personas más fue trasladado hasta Quito para la audiencia de formulación de cargos en el caso Goleada.

Concejales se pronuncian

El Concejo Municipal de Guayaquil se reunió de manera urgente para tratar la situación del Municipio tras la detención de Alvarez.

En un video difundido en la cuenta de X del Municipio de Guayaquil, la vicealcaldesa Tatiana Coronel sostuvo que la detención del alcalde debe leerse en el contexto político actual del país. “Lo que hoy ha ocurrido con el alcalde Aquiles Alvarez no puede entenderse al margen de lo que está ocurriendo en el momento político que vive el país”, afirmó.

Sostuvo que Aquiles Alvarez "es una de las voces más fuertes de la oposición".

La vicealcaldesa advirtió que, de ser necesario, se convocará a movilizaciones: “Si tenemos que salir a las calles, lo vamos a hacer”.