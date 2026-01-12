José Suing renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia

José Suing presentó su renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia

El juez José Suing presentó la renuncia a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia la tarde de este lunes 12 de enero del 2026. Lo hizo previo a que el Pleno de ese organismo tratara la permanencia del magistrado en el cargo.

"La CNJ debe continuar plenamente concentrada en su misión: administrar justicia con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso. Las instituciones están por encima de las personas", señaló en su discurso.

Tras presentar la renuncia, abandonó la sala para que los 21 jueces y conjueces traten el tema.

La renuncia de Suing se da en medio de cuestionamientos públicos que, según señaló, han generado un escenario de tensión para la Función Judicial. La jueza Daniela Camacho asumió la conducción de la sesión, luego de que la jueza Enma Tapia también dejó su cargo como presidenta subrogante.

El ahora expresidente de la CNJ sostuvo que los recientes cuestionamientos no deben comprometer la estabilidad de la Función Judicial y recalcó que no existe un interés personal en mantenerse en el cargo.

En ese contexto, defendió la conformación de la terna enviada en julio de 2025 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, señalando que el proceso se realizó "conforme a derecho y sin acuerdos políticos".

Suing afirmó que corresponde a los organismos de control revisar este procedimiento y, de ser el caso, establecer responsabilidades conforme a la ley, con el fin de garantizar certeza a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema de justicia. También rechazó el uso del nombre de su familia en el debate político.

¿Por qué se encargó la presidencia a la jueza Daniella Camacho?

Según la Resolución 03-2024 de la Corte Nacional de Justicia, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente del organismo, y de su subrogante, se encargará el cargo al juez o jueza con mayor antigüedad al momento del nombramiento.

En este caso, la jueza Daniella Camacho es la magistrada con mayor antigüedad en el Pleno del organismo, por lo que asumirá el cargo, mientras se convoca a una sesión para definir al nuevo Presidente del organismo.