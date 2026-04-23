Se ratifica una de las dos prisiones preventivas para Aquiles Alvarez

Audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada , de Aquíles Álvarez y sus hermanos. Fotos:API / Rolando Enríquez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, seguirá en prisión preventiva. El juez penal de la Corte de Justicia del Guayas, Leodán Coronel, ratificó la medida cautelar por el retiro del grillete eléctronico.

Pese a los argumentos de la defensa de Alvarez, la Fiscalía solicitó al magistrado mantener la prisión preventiva, dictada el 16 de marzo de 2026, tras haber violado el uso del dispositivo.

Por este causa, es procesado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, por el que puede recibir entre uno y tres años de prisión.

Alvarez seguirá en la cárcel del Encuentro

El burgomaestre cumple dos prisiones preventivas en la cárcel del Encuentro. Además del proceso por el retiro del grillete electrónico, permanece recluido por el caso Triple A, del que se deriva la primera causa.

Cuando la Fiscalía detuvo al alcalde, en su domicilio en Guayaquil, este no portaba el dispositivo, medida dispuesta dentro del caso Triple A, por el que enfrenta un juicio por presunta distribución ilegal de combustible.

Por el tercer proceso, el caso Goleada, a Alvarez le levantaron la prisión preventiva.

En paralelo, enfrenta una posible remoción del cargo. En el Municipio analizan al menos cinco pedidos relacionados y una comisión de mesa analiza las presuntas causas.