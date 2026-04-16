Se conforma mesa para analizar la remoción de Aquiles Alvarez como alcalde de Guayaquil

Aquiles Alvarez permance detenido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.

Tras una tensa sesión de Concejo Cantonal, quedó conformada la comisión de mesa, excusas y calificaciones que tiene en su manos del futuro de Aquiles Alvarez como alcalde de Guayaquil.

El tema se elevó a moción, debido a que la normativa establece que ni la primera ni la segunda autoridad pueden intervenir en este proceso.

En su lugar, la integran los concejales Arturo Escala y Ana Fuentes, quienes se suman a Terry Álvarez. Los tres analizarán si las denuncias presentadas sobre la ausencia del alcalde configuran en su remoción.

La comisión debe elaborar un informe con sus recomendaciones, que será a puesto a consideración del Concejo Cantonal.

La suerte del alcalde depende de los votos de las tres cuartas partes del Concejo, integrado por ocho ediles de la RC, seis de Madera de Guerrero-PSC y uno de SUMA. Para remover al alcalde se necesitarían al menos 10 votos.