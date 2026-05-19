Desde alias 'Fito' hasta 'Patucho Celso', los cabecillas de Ecuador extraditados a EE.UU.

Adolfo Macías, alias 'Fito', fue el primer cabecilla ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos, en julio de 2025.

La reciente vía libre para extraditar a Celso Moreira, alias 'Patucho Celso', a Estados Unidos abre un nuevo frente en la guerra contra estructuras criminales.

Pero él se suma a una lista de ecuatorianos extraditados, que de a poco se va alargando.

Adolfo Macías Villamar Alias 'Fito'

Darío Peñafiel Nieto Alias 'Topo'

Celso Moreira Alias 'Patucho Celso'

Otros ecuatorianos extraditados

La justicia de Estados Unidos puso su lupa sobre otros cabecillas ecuatorianos:

Wilder Sánchez Farfán, alias 'Gato Farfán': Fue extraditado desde Colombia en enero de 2024 y permanece recluido en Estados Unidos a la espera de su sentencia definitiva. Sorteó la cadena perpetua automática y podría ser condenado a 27 años de prisión.

Fue extraditado desde Colombia en enero de 2024 y permanece recluido en Estados Unidos a la espera de su sentencia definitiva. Sorteó la cadena perpetua automática y podría ser condenado a Édison Washington Prado Álava, alias 'Gerald': Conocido también como 'Pablo Escobar ecuatoriano"', el exnarcotraficante manabita lideró una de las redes de exportación de cocaína más grandes del océano Pacífico. Fue extraditado de Colombia en 2018 y cumple una condena de 19 años en Estados Unidos.

La extradición de los capos ecuatorianos es posible tras la aprobación de una enmienda constitucional en el referéndum y consulta popular de abril de 2024.