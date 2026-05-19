Desde alias 'Fito' hasta 'Patucho Celso', los cabecillas de Ecuador extraditados a EE.UU.
Adolfo Macías Villamar fue el primer capo ecuatoriano extraditado a Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia de ese país.
Adolfo Macías, alias 'Fito', fue el primer cabecilla ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos, en julio de 2025.
SNAI
Compartir
Actualizado:
19 may 2026 - 17:23
La reciente vía libre para extraditar a Celso Moreira, alias 'Patucho Celso', a Estados Unidos abre un nuevo frente en la guerra contra estructuras criminales.
Pero él se suma a una lista de ecuatorianos extraditados, que de a poco se va alargando.
Adolfo Macías Villamar
- Alias 'Fito'
En julio de 2025, se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos. Fue procesado en el tribunal federal de Brooklyn por siete cargos, que van desde conspiración y distribución internacional de cocaína hasta uso de armas de fuego en apoyo al tráfico de drogas. Permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de ese país.
Darío Peñafiel Nieto
- Alias 'Topo'
Lugarteniente de alias 'Fito' en la minería ilegal en Orellana. Fue sentenciado por asociación ilícita y secuestro. Ecuador aprobó su extradición en abril de 2026, a Estados Unidos, donde es requerido por siete cargos graves relacionados con crimen organizado transnacional. Se negó a ser enviado a ese país y cumple prisión en la cárcel del Encuentro.
Celso Moreira
- Alias 'Patucho Celso'
Su nombre trascendió en mayo de 2024, cuando fue detenido en la conocida narcofiesta de la vía a la Costa, en Guayaquil. Dos meses después, fue liberado con medidas sustitutivas, pero en septiembre de 2025 fue recapturado en Manabí. En marzo de 2026, fue sentenciado junto con 10 personas más, a nueve años de prisión por tráfico de armas y cumple condena en la cárcel del Encuentro. Ecuador concedió recientemente su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por tráfico de drogas a gran escala y asociación ilícita.
Otros ecuatorianos extraditados
La justicia de Estados Unidos puso su lupa sobre otros cabecillas ecuatorianos:
- Wilder Sánchez Farfán, alias 'Gato Farfán': Fue extraditado desde Colombia en enero de 2024 y permanece recluido en Estados Unidos a la espera de su sentencia definitiva. Sorteó la cadena perpetua automática y podría ser condenado a 27 años de prisión.
- Édison Washington Prado Álava, alias 'Gerald': Conocido también como 'Pablo Escobar ecuatoriano"', el exnarcotraficante manabita lideró una de las redes de exportación de cocaína más grandes del océano Pacífico. Fue extraditado de Colombia en 2018 y cumple una condena de 19 años en Estados Unidos.
La extradición de los capos ecuatorianos es posible tras la aprobación de una enmienda constitucional en el referéndum y consulta popular de abril de 2024.
Compartir