Inocar monitorea el fenómeno El Niño frente a las costas de Ecuador

Técnicos del Inocar realizan monitoreos sobre el fenómeno El Niño, este martes 19 de mayo de 2026.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) desarrolla estudios oceanográficos frente a la costa ecuatoriana para monitorear las condiciones del fenómeno El Niño.

Imágenes del trabajo que realizan los técnicos del Inocar se difundieron este martes 19 de mayo de 2026. Los monitoreos se ejecutan un crucero oceanográfico a bordo del buque Orión del 17 de mayo al 1 de junio de 2026.

Durante esta campaña científica se desarrollarán actividades de observación y toma de muestras en 26 estaciones oceanográficas distribuidas frente a la costa continental ecuatoriana.

El objetivo es fortalecer el monitoreo de las condiciones océano-atmosféricas en Ecuador ante la probable ocurrencia del fenómeno El Niño.

"La investigación permitirá analizar las condiciones oceanográficas y meteorológicas presentes en los espacios marítimos jurisdiccionales, incluyendo el comportamiento del Frente Ecuatorial, la circulación oceánica superficial y profunda, así como las características térmicas, salinas, químicas y biológicas del océano", señaló el Inocar.

Estas son las diferencias entre El Niño y La Niña

Además, se evaluará el comportamiento de variables meteorológicas y la distribución de organismos planctónicos. "Esta información contribuirá al análisis del posible impacto de El Niño en la región", añadió el organismo.

Además, se ejecutarán labores de mantenimiento e inspección de los equipos oceanográficos instalados en la costa norte continental.

El crucero cuenta con la participación de especialistas de las áreas de oceanografía física, biológica, química y operacional del Inocar.