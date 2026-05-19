Cárcel y multa en Ecuador por actos de odio contra un niño de 9 años

Una mujer fue sentenciada por actos discriminatorios contra un niño de 9 años en Bolívar.

Jessica Cristina L. G. fue sentenciada a un año de prisión por el delito de actos de odio cometidos contra un niño de 9 años en el cantón Caluma, de la provincia de Bolívar, informó la Fiscalía General del Estado este martes 19 de mayo de 2026.

El Tribunal dictó una pena de un año de prisión, además del pago de una multa equivalente a tres salarios básicos unificados, es decir 1 446 dolares.

La sentencia también incluye una reparación económica integral y tratamiento psicológico para la víctima.

Fiscalía señaló actos reiterados de discriminación

Según la investigación, los hechos ocurrieron desde diciembre de 2021 en un barrio del cantón Caluma, en la provincia de Bolívar, indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien aseguró que su hijo sufría constantes agresiones verbales y actos de hostigamiento relacionados con su apariencia física y origen étnico.

De acuerdo con Fiscalía, la sentenciada utilizaba expresiones discriminatorias y ofensivas contra el niño.

Uno de los hechos ocurrió el 18 de diciembre de 2021, luego de un programa navideño barrial. Según el relato presentado en el juicio, el menor regresó a su casa llorando y asustado.

Contó que la mujer presuntamente lo insultó, escupió e intentó hacerlo caer mientras lo perseguía junto a su hijo en una motocicleta.

Hechos continuaron semanas después

La Fiscalía indicó que las agresiones no fueron aisladas. El 6 de enero de 2022, la procesada habría interceptado nuevamente al niño cuando se dirigía a una iglesia, situación que incrementó el temor y la afectación emocional del menor.

Durante la audiencia de juzgamiento, el Ministerio Público presentó como pruebas la denuncia de la madre, el testimonio de la víctima, evaluaciones psicológicas e informes de entorno social.

¿Qué son los actos de odio?

El delito de actos de odio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona conductas de violencia, discriminación o incitación motivadas por razones étnicas, culturales, sociales u otras condiciones de la víctima.