El palmarés de Piero Hincapié: todos los títulos del defensor ecuatoriano ahora en Arsenal

El ascenso de Piero Hincapié en el fútbol internacional ha estado respaldado por conquistas colectivas de primer nivel desde sus inicios en Sudamérica. Su etapa formativa en Ecuador con Independiente del Valle dejó en evidencia su potencial ganador, formando parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2019.

Poco después, en 2020, con la camiseta de los rayados consolidó su proyección continental al consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20, un trampolín clave que aceleró su salto al fútbol extranjero.

Su consagración absoluta en la élite del Viejo Continente llegó vistiendo la camiseta del Bayer Leverkusen en Alemania, donde formó parte de una temporada histórica e invicta a nivel doméstico. Durante el 2024, el zaguero esmeraldeño conquistó un triplete inolvidable con el conjunto de las aspirinas, alcanzando el título de la Bundesliga y la Copa de Alemania (DFB-Pokal).

Esa misma campaña gloriosa en territorio germano se selló con la obtención de la Supercopa de Alemania. En este compromiso decisivo, la regularidad y solvencia defensiva del central tricolor no solo aseguraron un trofeo más para las vitrinas del club, sino que además le valieron ser designado individualmente como el mejor jugador de la gran final.

La racha ganadora del defensor sumó un nuevo hito internacional tras su llegada al fútbol inglés con las filas del Arsenal. Hincapié celebró de manera anticipada la obtención del título de la Premier League en mayo de 2026, cortando una sequía de 22 años sin coronas de liga para el club del norte de Londres, un campeonato con el que expande notablemente su palmarés y se afianza como uno de los futbolistas ecuatorianos más exitosos en la historia.