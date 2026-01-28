España extraditará a Ecuador al hermano de alias 'Negro Willy' cabecilla de Los Tiguerones

Alias 'Ronco', fue detenido en octubre de 2024 junto a su hermano alias 'Negro Willy', cabecilla de Los Tiguerones.

La Audiencia Nacional española entregará a Ecuador a alias 'Ronco', hermano de William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', cabecilla de la banda Los Tiguerones. Esto se conoció este miércoles 28 de enero de 2026.

El pasado 29 de diciembre, ese tribunal dejó en libertad a alias 'Negro Willy', luego de que venció el plazo para que las autoridades ecuatorianas presentasen las garantías que les solicitó para ejecutar su extradición.

En el caso de su hermano, Álex Iván alcívar, la Audiencia Nacional sí consideró cumplidas las garantías exigidas a Ecuador para extraditarlo.

En un primer momento, la Fiscalía consideró que, al igual que había ocurrido con William Joffre, procedía declarar como no prestadas las garantías exigidas y en consecuencia, denegar la entrega del reclamado y dejarle en libertad.

Sin embargo, la Sala recibió dichas garantías y consideró que habían sido remitidas en plazo, por lo que finalmente el fiscal las aceptó como suficientes para acceder a la entrega de alias 'Ronco'.

Detienen a tío de alias 'Negro Willy'

El hermano de 'Negro Willy' es requerido por la Justicia ecuatoriana por dos causas, una por delitos de delincuencia organizada y otra por secuestro extorsivo.

Las autoridades ecuatorianas remitieron a la Audiencia Nacional informes con las recientes medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) para mejorar las condiciones de las prisiones y el respeto a los derechos humanos de los internos.

Los dos hermanos fueron detenidos juntos en octubre de 2024 en la provincia de Tarragona, noreste de España. Sin embargo, los pedidos de extradición se tramitaron en procedimientos distintos.

Alias 'Negro Willy', que quedó en libertad, las autoridades judiciales de Ecuador le acusan del asalto al canal TC Televisión. A la banda de Los Tiguerones se le atribuye además el asesinato de César Suárez, el fiscal que investigaba ese hecho.