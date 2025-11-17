Exasambleísta Santiago Díaz fue llamado a juicio por violación; jueza ratificó prisión preventiva

El exlegislador Santiago Díaz mientras ingresaba a la Fiscalía General del Estado el 25 de julio del 2025.

El exlegislador Santiago Díaz fue llamado a juicio como presunto autor del delito de violación a una niña de 12 años. La audiencia de llamamiento a juicio se desarrolló este lunes 17 de noviembre del 2025, informó la Fiscalía General del Estado.

Díaz es acusado como presunto autor del delito, por lo que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 21 de julio del 2025, cuando se entregó a las autoridades de forma voluntaria, tras días de huir de la justicia.

El caso se remonta al 9 de julio del 2025, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron tres allanamientos en Quito, por la presunta violación a una niña de 12 años. El principal sospechoso fue el asambleísta Santiago Díaz, de la Revolución Ciudadana.

En los inmuebles allanados, equipos de Criminalística recabaron documentos, dispositivos electrónicos, entre otros indicios, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X. El caso se denominó Díaz Asque.

Tras conocerse el caso, la Revolución Ciudadana lo expulsó de sus filas y pidió a la justicia que desarrolle la investigación con transparencia, para garantizar que el hecho no quede en la impunidad.