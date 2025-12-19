Fiscalía pidió prisión preventiva para la excomandante de Policía Tannya Varela

Audiencia de formulación de cargos por difusión de información reservada en contra de la excomandante Tannya Varela, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

En la Corte Provincial de Pichincha se desarrolla, este viernes 19 de diciembre de 2025, la audiencia de formulación de cargos contra la excomandante de Policía Tannya Varela y dos personas más.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Varela. En esta diligencia, el Ministerio Público también la procesó por el el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

Según las investigaciones el delito se habría cometido entre 2021 y 2023, en el caso de narcotráfico conocido como 'León de Troya'.

La fiscal del caso, Mayra Soria, solicitó que se dicte prisión preventiva porque considera que existe peligro de fuga de los procesados y que registran múltiples entradas y salidas del país.

La detención

La general en servicio pasivo fue detenida la tarde del jueves 18 de diciembre del 2025 en su casa, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado.

Para la detención de Varela se realizaron cinco allanamientos simultáneos en Pichincha y Manabí. Las autoridades incautaron el celular y su computadora personal para obtener indicios dentro de la investigación.

En el operativo también se detuvo en su domicilio al teniente coronel José Luis Erazo Villarreal, jefe de la policía del Distrito Manta. También fue aprehendido el agente Rodney Rengel. Ambos también fueron procesados y se solicitó orden de prisión.

El caso contra Varela se inició en 2023 tras una denuncia por la supuesta filtración de un informe reservado de una investigación realizada en 2021 por un presunto caso de narcotráfico denominado 'León de Troya'.