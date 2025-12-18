Fiscalía confirma detención de Tannya Varela, excomandante de la Policía

Este jueves 18 de diciembre se confirmó la detención de la excomandante de Policía, Tanya Varela.

Tannya Varela, general en servicio pasivo y excomandante de la Policía Nacional, fue detenida la tarde de este jueves 18 de diciembre del 2025, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La excomandante de Policía es investigada como sospechosa del delito de difusión de información de circulación restringida entre 2021 y 2023, en el caso de narcotráfico conocido como León de Troya.

Para la detención de Varela se realizaron cinco allanamientos simultáneos en Pichincha y Manabí. Las autoridades incautaron el celular y su computadora personal para obtener indicios dentro de la investigación.

En el operativo también se detuvo en su domicilio al teniente coronel José Luis Erazo Villarreal, jefe de la policía del Distrito Manta. En el allanamiento a su domicilio se levantaron indicios, como su teléfono celular.

El caso contra Varela se inició en 2023 tras una denuncia por la supuesta filtración de un informe reservado de una investigación realizada en 2021 por un presunto caso de narcotráfico denominado "León de Troya".

Según la Fiscalía, la filtración de información ocurrió en dos momentos: en los años 2021 y 2023.