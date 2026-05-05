Piero Hincapié será titular en el Arsenal vs. Atlético de Madrid
Tras el empate 1-1 en la ida, el ecuatoriano Piero Hincapié busca hacer historia en Londres y clasificar a la final de la Champions League.
El defensa ecuatoriano Piero Hincapié en un partido del Arsenal ante el Atlético de Madrid.
EFE
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Fecha de publicación
05 may 2026 - 12:09
El Emirates Stadium será testigo del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, que buscan un pase a la final de la Champions League. La semifinal de vuelta se jugará este martes 5 de mayo del 2026, a las 14:00.
En el partido de ida, el equipo que defiende el ecuatoriano Piero Hincapié empató 1-1 con los dirigidos por el argentino, Diego Pablo Simeone. De esta manera, la llave quedó abierta para ambas escuadras.
Además, el tricolor, que por su juego y desempeño en la cancha se ha ganado la titularidad, figura en la alineación inicial de este martes.
Alineaciones probables:
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Madueke.
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Koke, Lookman o Baena; Griezmann y Julián Alvarez o Sorloth.
El encuentro será dirigido por el árbitro alemán Daniel Siebert.
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