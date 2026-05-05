Piero Hincapié será titular en el Arsenal vs. Atlético de Madrid

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié en un partido del Arsenal ante el Atlético de Madrid.

El Emirates Stadium será testigo del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, que buscan un pase a la final de la Champions League. La semifinal de vuelta se jugará este martes 5 de mayo del 2026, a las 14:00.

En el partido de ida, el equipo que defiende el ecuatoriano Piero Hincapié empató 1-1 con los dirigidos por el argentino, Diego Pablo Simeone. De esta manera, la llave quedó abierta para ambas escuadras.

Además, el tricolor, que por su juego y desempeño en la cancha se ha ganado la titularidad, figura en la alineación inicial de este martes.

Alineaciones probables:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Madueke.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Koke, Lookman o Baena; Griezmann y Julián Alvarez o Sorloth.

El encuentro será dirigido por el árbitro alemán Daniel Siebert.