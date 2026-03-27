Procesado por el secuestro de equipo de El Comercio busca salir libre en Colombia

Alias 'El Gringo' fue capturado en Ecuador y entregado a Colombia.

Alias 'Gringo' busca salir de la cárcel, en Colombia, donde permanece detenido por el secuestro del equipo periodístico de El Comercio. Así lo reportaron medios colombianos este jueves 26 de marzo de 2026.

La defensa de Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias 'Gringo' presentó una solicitud de excarcelación que fue rechazada por las autoridades colombianas.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, el presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto concluyó que la liberación de 'Gringo' representaría "un grave riesgo para la sociedad" y para el proceso penal en el que se han añadido pruebas y testimonio del crimen de 2018.

Según el fallo judicial, hay pruebas de que 'Gringo' es pieza clave dentro del frente disidente, organización a la que se le ha adjudicado el crimen del equipo periodístico.

La investigación que se lleva a cabo en Colombia señala a Landázuri como un hombre de confianza de Walter Patricio Arízala, quien era cabecilla de esa disidencia en ese momento.

Las autoridades colombianas señalan al Frente Oliver Sinisterra por el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, retenidos en Esmeraldas el 26 de marzo de 2018.

Su muerte se confirmó el 13 de abril por parte del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Sin embargo, el crimen permanece en investigación previa hace ocho años en Ecuador.