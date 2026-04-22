Allanan Municipio de Macará: Fiscalía investiga entrega de permisos de explotación minera

Allanan oficinas del Municipio de Macará, en la provincia de Loja.

Allanaron las oficinas del Municipio de Macará, en la provincia de Loja, la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, la intervención ocurrió en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias para la entrega irregular de permisos de explotación minera.

Las autoridades decomisaron documentos físicos y digitales como parte de pruebas del presunto delito investigado.

La intervención en las oficinas ubicadas en la avenida Carlos Veintimilla y Calle Bolívar con la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, mientras los funcionarios cumplían con su jornada laboral regular.

Según medios locales, el allanamiento alcanzó la Secretaría Municipal, Obras Públicas y un despacho municipal de un funcionario presuntamente vinculado a actos de corrupción.