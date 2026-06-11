Caso 'Grillete': niegan pedido de fianza para Aquiles Alvarez

La intención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de salir en libertad bajo fianza en el conocido caso 'Grillete', quedó truncada.

La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karen Alarcón, negó la solicitud en la audiencia de caución realizada este 11 de junio de 2026, tras un intento fallido en mayo pasado.

Según consta en el expediente judicial, la caución de carácter económico "carece de la capacidad necesaria" para neutralizar el riesgo procesal.

Es decir, la magistrada consideró que al haber incumplido con la medida cautelar de uso de grillete, en el caso 'Triple A', no se podría tener un "control físico permanente".

Tras conocer el fallo, Ramiro García, uno de los abogados de Alvarez, calificó de "increíble" lo resuelto por la jueza.

Aquiles Alvarez cumple desde febrero de 2026, prisión preventiva en la cárcel del Encuentro por el caso 'Triple A' y por el retiro del grillete dentro de esa misma causa.

Por el proceso de 'Goleada', se le dispuso medidas sustitutivas a la prisión.