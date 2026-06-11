Motorizado fue atacado a tiros en la vía a Daule, en Guayaquil

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un joven de 21 años fue atacado a tiros mientras circulaba por la vía Daule, en Guayaquil.

El hecho sucedió la mañana del jueves 11 de junio de 2026, en el kilómetro 12,5 de esta carretera del norte de la ciudad.

La víctima, que se movilizaba en motocicleta, recibió los ataques de sujetos, también en motocicleta.

Autoridades investigan el hecho

De acuerdo con la información preliminar el joven habría recibido cerca de cuatro disparos.

Tras quedar gravemente herido fue trasladado a una casa de salud cercana donde, hasta el cierre de esta nota, permanece en estado crítico.

Uniformados acudieron al lugar de los hechos para investigar las motivaciones del crimen y dar con los responsables del hecho.