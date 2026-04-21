Prisión para exjuez Christian Quito tras intento de fuga a Colombia

El exjuez ya tenía una prohibición de salida del país

La mañana de este 21 de abril de 2026 se instaló la audiencia solicitada por la Fiscalía General del Estado contra Christian Quito Carpio.

El exfuncionario enfrenta un proceso por presunta asociación ilícita, y su situación legal se complicó tras su intento de fuga.

Intento de salida que agravó su situación

Quito fue detenido el pasado 12 de abril en el Puente Internacional de Rumichaca, cuando intentaba salir del país de forma irregular. Al llegar a territorio colombiano, fue inadmitido y devuelto a Ecuador.

El exjuez ya tenía una prohibición de salida del país, medida dictada en octubre de 2025 dentro de una investigación en la que también están involucradas otras personas.

Este incumplimiento derivó en un nuevo proceso en flagrancia, lo que terminó pesando en su situación judicial.

Decisión judicial

Durante la audiencia, Fiscalía solicitó medidas más estrictas. Horas después, el juez que lleva el caso resolvió dictar prisión preventiva contra el exmagistrado.

La decisión marca un punto clave en el proceso, que ahora avanza hacia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

El caso ha generado atención por tratarse de un exjuez anticorrupción, una figura que, en teoría, debía combatir este tipo de delitos.