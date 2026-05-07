Fiscalía investiga presunto abuso sexual en la facultad de una universidad en Quito

Dos estudiantes denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual en una universidad de Quito

La Fiscalía General abrió de oficio una investigación previa, este martes 7 de mayo de 2026, por un presunto caso de abuso sexual en la facultad de Medicina de una universidad en Quito.

"Fiscalía inició una investigación previa por el presunto delito de abuso sexual en el ámbito educativo. La información fue difundida públicamente y refiere que los hechos habrían ocurrido durante un examen de recuperación de la carrera de Medicina", escribió el Ministerio Público en sus redes sociales.

Según las primeras pesquisas, el hecho habría ocurrido durante un examen de recuperación de la materia Farmacología II, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador.

A través de la denuncia se conoció que las víctimas serían dos estudiantes, quienes presentaron una denuncia formal ante el rectorado de la institución el pasado 21 de abril.

Tras conocerse el caso en redes sociales, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y recopilar indicios dentro de la investigación.

Por su parte, la Universidad Central señaló en un comunicado que la denuncia fue recibida por la Secretaría del Rectorado y remitida a la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios (CEAD). Ese organismo también analizará lo ocurrido.