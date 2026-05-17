Cómo activar la supervisión para ver qué temas muestra algoritmo de Instagram a tus hijos

Los padres podrán acceder al algoritmo de la cuenta de Instagram de sus hijos.

Meta anunció nuevas herramientas de supervisión para adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger.

Entre las novedades más llamativas está una opción que permitirá a padres y representantes conocer qué temas están moldeando el algoritmo de sus hijos en redes sociales.

La función forma parte del sistema “Teen Accounts” o “Cuentas para adolescentes”, impulsado por la compañía para aumentar el control parental y reforzar medidas de seguridad para menores de edad.

¿Qué podrán ver los padres?

Con esta actualización, los adultos autorizados podrán revisar las categorías generales de contenido que influyen en las recomendaciones que recibe el adolescente en Instagram.

Por ejemplo, el sistema mostrará intereses relacionados con temas como:

Deportes

Moda

Música

Fotografía

Videojuegos

Entretenimiento

Aunque Meta aclaró que los padres no tendrán acceso directo a conversaciones privadas ni a búsquedas específicas, sino a los temas generales que ayudan a personalizar el contenido que aparece en Reels, Explorar y el feed principal.

Además, la empresa indicó que algunos padres comenzarán a recibir notificaciones cuando sus hijos añadan nuevos intereses al algoritmo de Instagram.

De esta manera, los padres podrán estar al tanto y tomar acción en caso de que notar interacción con contenido no deseado o inapropiado.

¿Dónde se activa esta herramienta?

La supervisión se administra desde “Family Center”, el centro de control familiar de Meta que ahora reúne herramientas para Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon en un solo lugar.

La opción empezó a desplegarse globalmente desde mayo de 2026, según Meta.

Paso a paso: cómo activar la supervisión parental

Abrir Instagram desde la cuenta del padre o representante.

Instagram desde la cuenta del padre o representante. Ir al perfil y tocar el menú de tres líneas.

y tocar el menú de tres líneas. Seleccionar “Family Center” o “Centro familiar”.

“Family Center” o “Centro familiar”. Elegir la opción “ Supervisión ”.

”. Enviar una invitación al adolescente .

al . El menor deberá aceptar la supervisión desde su cuenta.

la desde su cuenta. Una vez vinculadas las cuentas, los padres podrán revisar información sobre el tiempo de uso, intereses y configuración de seguridad.

¿Qué otras funciones incluye?

Meta también anunció otras herramientas de seguridad para adolescentes: