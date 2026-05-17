Rescatan iguanas marinas de Galápagos en el norte de Guayaquil
Cuatro iguanas marinas de una especie vulnerable y protegida fueron halladas en Guayaquil; una murió y los otras reciben atención.
Cuatro iguanas marinas de Galápagos fueron rescatadas por la Policía Ecuador en el norte de Guayaquil
Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador
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Actualizado:
17 may 2026 - 07:54
La Policía Nacional del Ecuador rescató cuatro iguanas marinas de Galápagos en el norte de Guayaquil y las entregó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que reciban atención veterinaria y manejo especializado.
Según informaron las autoridades, los ejemplares corresponden a la especie Amblyrhynchus cristatus, conocida como iguana marina de Galápagos, considerada vulnerable y protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
De los cuatro animales encontrados, uno falleció, mientras que los otros tres fueron trasladados a centros de manejo autorizados donde permanecen bajo cuidado especializado para garantizar su recuperación y supervivencia.
El Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional indicaron que el caso es investigado conforme a la normativa ambiental vigente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la tenencia o movilización ilegal de fauna silvestre.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier caso de comercialización, transporte o posesión ilegal de especies silvestres puede ser denunciado a través del ECU 911.
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