Rescatan iguanas marinas de Galápagos en el norte de Guayaquil

Cuatro iguanas marinas de Galápagos fueron rescatadas por la Policía Ecuador en el norte de Guayaquil

La Policía Nacional del Ecuador rescató cuatro iguanas marinas de Galápagos en el norte de Guayaquil y las entregó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que reciban atención veterinaria y manejo especializado.

Según informaron las autoridades, los ejemplares corresponden a la especie Amblyrhynchus cristatus, conocida como iguana marina de Galápagos, considerada vulnerable y protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

De los cuatro animales encontrados, uno falleció, mientras que los otros tres fueron trasladados a centros de manejo autorizados donde permanecen bajo cuidado especializado para garantizar su recuperación y supervivencia.

El Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional indicaron que el caso es investigado conforme a la normativa ambiental vigente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la tenencia o movilización ilegal de fauna silvestre.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier caso de comercialización, transporte o posesión ilegal de especies silvestres puede ser denunciado a través del ECU 911.