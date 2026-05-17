WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde septiembre de 2026

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos antiguos de celulares a partir del 8 de septiembre de 2026.

La plataforma informó que la decisión afectará a dispositivos con sistemas operativos Android 5.0, Android 5.1 y versiones anteriores. En el caso de los iPhone, dejará de ser compatible con equipos que funcionen con iOS 15.1 o versiones previas.

Desde esa fecha, WhatsApp solo admitirá teléfonos que cuenten con Android 6 o versiones superiores, así como dispositivos Apple capaces de ejecutar sistemas más recientes.

Según explicó la compañía en su portal de soporte, la actualización busca garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas herramientas incorporadas en la aplicación y mantener estándares de seguridad para proteger a los usuarios de riesgos digitales.

WhatsApp también señaló que los usuarios afectados recibirán notificaciones previas dentro de la aplicación para recordarles que deberán actualizar el sistema operativo de sus dispositivos antes de que el servicio deje de estar disponible.

WhatsApp realiza periódicamente este tipo de actualizaciones para adaptar la aplicación a nuevas tecnologías y reforzar la protección de datos y comunicaciones.