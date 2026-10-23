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Judicial

Fiscalía pide prisión preventiva para Luisa González en caso Laberinto

Fiscalía General del Estado ratificó el pedido de prisión preventiva para Luisa González durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Laberinto. 

Luisa González, escandidata presidencial, es investigada por el delito de lavado de activos.

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Autor

Lizette Abril
​Publicado: 09:40

Actualizado:

23 oct 2026 - 09:41

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La Fiscalía general del Estado ratificó su pedido de prisión preventiva para la excandidata presidencial Luisa González durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Laberinto. 

La diligencia se desarrolla la mañana de este viernes 23 de octubre en el Cuartel Modelo, en Guayaquil, a donde fue trasladada González tras ser detenida en Manabí. 

Tras el pedido de Fiscalía, el juez que lleva la causa suspendió la audiencia y se retomará en las próximas horas para conocer la resolución. 

(Noticia en desarrollo...)