Salvi Goñi, el pequeño hincha que vivió un sueño y lloró por Estudiantes

Salvador Goñi, un hincha de cinco años que vive la pasión del fútbol con Estudiantes y la selección Argentina.

Hay niños que juegan al fútbol. Y hay otros que parecen vivir dentro de él.

Salvador “Salvi” Goñi es uno de ellos. A sus cinco años, este pequeño hincha de Estudiantes de La Plata se convirtió en un fenómeno en redes sociales gracias a sus videos, en los que habla de fútbol, entrena, alienta al Pincha y demuestra también su pasión por la Selección Argentina.

Su historia llegó hasta Río de Janeiro. Salvi viajó junto a sus padres para acompañar a Estudiantes en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. En la previa, mientras jugaba fútbol en la playa, contó que estaba viviendo un sueño.

La cuenta oficial de la Libertadores también se hizo eco de su presencia y celebró la llegada del pequeño hincha a Brasil.

Pero el verdadero momento mágico llegó después.

En el Maracaná, Estudiantes y Flamengo volvieron a empatar 0-0 y la clasificación a la final tuvo que definirse desde los penales. El equipo argentino se impuso 3-2 y consiguió el boleto a la definición de la Copa Libertadores.

Y Salvi lo vivió como lo que es: un niño frente al sueño de su vida.

Su festejo entre los hinchas del Pincha, con la emoción desbordada después de la clasificación, volvió a recorrer las redes sociales. El pequeño que había llegado a Brasil diciendo “¡Vamos Estudiantes!” ahora tenía un recuerdo que difícilmente olvidará.

Una pasión que nació en casa

El amor de Salvi por Estudiantes no apareció de la nada. Sus padres son fanáticos del club y comenzaron a compartir videos de su hijo desde muy pequeño. Con el tiempo, sus ocurrencias, sus entrenamientos y su particular manera de hablar de fútbol lo convirtieron en uno de los pequeños hinchas más reconocidos del fútbol argentino.

Su popularidad incluso le permitió cumplir otro sueño: conocer a Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina lo sorprendió durante la grabación de una publicidad, le firmó una pelota y le dijo que siguiera entrenando porque algún día podría llegar a la Selección.

También tuvo la oportunidad de acompañar a la Selección durante el homenaje a Lionel Messi, en una noche que marcó otro capítulo especial en su corta pero intensa historia futbolera.

Ahora tiene una nueva página para guardar en su memoria: un viaje a Brasil, un Maracaná lleno, una definición por penales y la clasificación de Estudiantes a una final continental.