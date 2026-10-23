Independiente del Valle acaricia el título: los escenarios para coronarse campeón de la LigaPro

Tras tropezar el fin de semana pasado ante Macará en Ambato, Independiente del Valle no quiere postergar más su fiesta. El conjunto ‘Rayado’ se mantiene firme en la cima del Hexagonal Final de la LigaPro con 77 puntos, ostentando una importante ventaja sobre sus perseguidores.

El cuadro de Sangolquí está a las puertas de cosechar la tercera estrella nacional de su historia. Para asegurar matemáticamente el trofeo en esta cuarta jornada, el equipo negriazul debe encarar las combinaciones de resultados en el torneo local.

Este viernes 23 de octubre, IDV recibe a Universidad Católica en Sangolquí (15:30). Un triunfo frente al cuadro ‘Camarata’ llevará a los locales a los 80 puntos.

Si esto se concreta, todas las miradas se trasladarán al sábado 24, cuando Macará (segundo clasificado con 60 unidades) visite a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado. Si el conjunto ambateño empata o pierde en la capital, la distancia en la tabla será matemáticamente inalcanzable y la consagración negriazul será inmediata.

Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Independiente del Valle 32 24 5 3 65 25 +40 77 2 Macará 33 18 6 9 48 36 +12 60 3 Liga de Quito 33 15 8 10 44 36 +8 53 4 Universidad Católica 33 14 10 9 43 38 +5 52 5 Aucas 33 14 9 10 40 38 +2 51 6 Barcelona SC 32 12 9 11 37 40 -3 45

El 'Matagigantes' aún registra un compromiso postergado frente a Barcelona SC en Guayaquil correspondiente a la primera jornada del hexagonal. Si la LigaPro programa este partido en los próximos días y los de Sangolquí suman de a tres en dicho cotejo, se proclamarán campeones sin depender de ningún otro marcador.

En caso de que Macará dé el golpe y venza a LDU en Quito, la definición del torneo se trasladará a la quinta jornada. En ese marco, Independiente del Valle recibiría a Liga de Quito en su reducto, contando nuevamente con la primera opción para dar la vuelta olímpica ante su gente.