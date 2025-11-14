Fernando M., titiritero y fundador de Rana Sabia, condenado a 12 años de cárcel por violación

Fernando M., fue sentenciado por un Tribunal Penal del Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

Fernando M., titiritero y fundador de Rana Sabia fue condenado a 12 años de prisión por el delito de violación a Bernarda R., informó la Fiscalía General del Estado este viernes 14 de noviembre del 2025.

Tras siete años de proceso judicial, un Tribunal Penal de Quitumbe determinó que Fernando M., es responsable del delito de violación a Bernarda R., de 19 años, quién denunció la agresión en 2019.

La víctima relató que, cuando tenía 19 años, Fernando M. R. le ofreció trabajo, vivienda y apoyo académico en un domicilio del valle de Los Chillos. Según contó, los acercamientos empezaron con comentarios y halagos incómodos que escalaron hasta una agresión sexual.

Con estos hechos, Fiscalía abrió la investigación y, posteriormente, formuló cargos por el delito de violación. El Juez que conoció la causa dispuso medidas alternativas a la prisión; sin embargo, en agosto de 2021, el procesado fue sobreseído bajo el argumento de supuestas inconsistencias en la versión de la víctima respecto de la fecha del delito. La causa fue archivada.

La defensa de la víctima apeló, pero la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso por extemporáneo. Ante ello, en noviembre de 2021 presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que fue admitida en mayo de 2022.

En 2025, la Corte Constitucional declaró la nulidad del sobreseimiento, lo que permitió reactivar el proceso. En mayo de ese año, Fernando M. R. fue llamado a juicio.

La audiencia de juzgamiento se instaló en junio de 2025. La Fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género No. 2 de Rumiñahui presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, de 85 años.

Este 14 de noviembre, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe anunció –de forma oral– la sentencia de doce años de pena privativa de libertad contra Fernando M. R.