Bad Bunny, Messi y Timothée Chalamet promocionan el Mundial 2026, en una campaña

El puertorriqueño Bad Bunny participa en una campaña par promocionar el Mundial 2026.

'Backyard Legends: The Greatest Football Story Ever Told' es un cortometraje de cinco minutos lanzado por Adidas como su campaña principal para la Copa Mundial 2026.

Está liderado por el actor Timothée Chalamet, junto al futbolista Lionel Messi y el reguetonero Bad Bunny.

El video también cuenta con la aparición de figuras como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Trinity Rodman, Pedri y Ousmane Dembélé.

Un encuentro con antiguas figuras

Además de cameos de Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, quienes aparecen enfrentándose en un "flashback".

La imagenes muestran como Chalamet intenta armar un "equipo ideal" para vencer a una legendaria tripulación de fútbol callejero llamada "Los Invencibles".

Según Adidas, "la campaña se centra en el mensaje "You Got This" (Tú puedes), buscando inspirar a los jugadores a disfrutar del juego sin la presión de los grandes estadios".