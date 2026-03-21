Detenidos con dos toneladas de droga cerca de Galápagos en operativo de Ecuador y EE.UU.

Detenidos en altamar llegaron a Manta luego de operativos de autoridades de Ecuador y Estados Unidos.

Operaciones de Ecuador y Estados Unidos decomisaron droga valorada en 70 millones de dólares en altamar, cerca de las Islas Galápagos.

La mañana de este sábado 26 de marzo de 2026 cinco detenidos con más de 1,9 toneladas de droga llegaron a Manta, según informaron las autoridades.

En dos operaciones coordinadas con la Guardia Costera estadounidense se logró la captura de la droga y cinco hombres. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se trata de una afectación económica de alrededor de 70 millones de dólares.

En la primera operación se logró la captura de 1,9 toneladas de droga y dos personas detenidas. Esto se registró a 263 millas náuticas al sureste de Galápagos.

La segunda operación se realizó a 154 millas al oeste de Santa Elena. En esta se decomisaron 56 kilogramos de drogas y fueron detenidas tres personas.

En una acción diferente, el Bloque de Seguridad interceptó lanchas con droga a 180 millas náuticas de Manta. Esto lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de sus redes sociales.

El Ministro indicó que se trató de una operación conjunta entre la Policía, la Armada y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Tres lanchas rápidas fueron interceptadas y se encontró que tenían doble fondo, en donde se hallaron varios sacos con droga.

Seis personas fueron detenidas por este hecho.