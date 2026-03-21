Así fue el operativo en el que se halló un millón de dólares en el subsuelo de un edificio de Quito

La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en un edificio de Quito.

Cerca de un millón de dólares en efectivo se incautó en un operativo realizado en una bodega en el subsuelo de un edificio de Quito la tarde de este viernes 20 de marzo de 2026.

La Policía Nacional y la Fiscalía ingresaron a la bodega rompiendo la puerta luego de recibir una denuncia por actividades irregulares en ese espacio.

El operativo se realizó luego de la denuncia ciudadana a través del plan de recompensas de la línea 131.

Al ingresar a la bodega los uniformados destruyeron cerraduras y paredes para hallar el dinero. Este fue encontrado en fajos de billetes de diferentes denominaciones atados con ligas.

Se incautaron 992 560 dólares, cuya procedencia no ha sido determinada y por la cual se inició una investigación.

El operativo no dejó ninguna persona detenida y no se ha identificado al propietario de la bodega, según indicó la Policía.