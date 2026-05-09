¡EN VIVO! Aucas y Universidad Católica por tres puntos claves y se verá por Teleamazonas

El enfrentamiento entre Aucas y Universidad Católica este sábado 9 de mayo se presenta como el duelo más atractivo de la fecha 13 de la LigaPro. Ambos equipos llegan al Estadio Gonzalo Pozo Ripalda con la urgencia de recuperarse tras haber caído en la jornada anterior por idéntico marcador de 3-2; el "Ídolo del Pueblo" ante Libertad y la "Chatoleí" frente al líder Independiente del Valle.

Con Católica como escolta inmediata con 22 puntos y Aucas acechando con 19, este "choque de necesitados" en Chillogallo definirá quién se mantiene en la pelea directa por la etapa.

Desde lo táctico, el partido promete ser una batalla de estilos en la altura de Quito. El equipo local buscará hacerse fuerte en su fortín para recortar distancias, apoyándose en su bloque ofensivo para vulnerar a una Universidad Católica que, bajo el mando de Diego Martínez, ha destacado por su fluidez en el mediocampo y la efectividad de sus delanteros.

La presión es máxima, ya que un empate resultaría un marcador "incómodo" que podría beneficiar a terceros equipos que esperan un tropiezo de los conjuntos capitalinos para escalar posiciones.

El encuentro, programado para las 16:30, contará con la transmisión en señal abierta por Teleamazonas. Los aficionados esperan un espectáculo de alta intensidad, considerando que ambos clubes poseen plantillas diseñadas para el ataque y que las estadísticas históricas entre ambos suelen garantizar emociones en las áreas.