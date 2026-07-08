Hermanos Alvarez enfrentan dos procesos penales: así avanzan los casos Goleada y Triple A

Los hermanos Aquiles Alvarez, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez son investigados por la Fiscalía General del Estado dentro de dos procesos penales: caso Goleada y caso Triple A.

Los procesos judiciales analizan presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles y un supuesto perjuicio económico al Estado que superaría los USD 161 millones.

Caso Goleada: investigación por presunto lavado de activos

El proceso más reciente corresponde al caso Goleada, que se encuentra en etapa de instrucción fiscal desde el 11 de febrero de 2026.

En esta causa, la Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización de diésel subsidiado.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían integrado un entramado empresarial utilizado para canalizar recursos obtenidos, presuntamente, mediante la venta irregular de combustible. El perjuicio económico investigado superaría los USD 100 millones.

La Fiscalía sostiene que Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, junto con otros procesados, habrían desarrollado una estructura societaria vinculada a empresas dedicadas a la comercialización de combustibles.

Según la hipótesis fiscal, parte del diésel subsidiado destinado a embarcaciones de bandera nacional habría sido desviado hacia embarcaciones internacionales.

Las investigaciones también apuntan a la presunta creación de empresas en Panamá para simular obligaciones financieras, omitir ingresos y aparentar gastos, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.

En caso de una eventual sentencia condenatoria por este delito, las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, dependiendo de la participación que determine la justicia para cada procesado.

Caso Triple A: presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles

Además del caso Goleada, Antonio y Xavier Álvarez forman parte de las 22 personas llamadas a juicio dentro del caso Triple A, que investiga el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre diferencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado por estaciones de servicio y empresas distribuidoras.

Según la Fiscalía, las investigaciones permitieron establecer relaciones comerciales entre varias empresas distribuidoras de combustibles, en las que se identificaron presuntas irregularidades en operaciones vinculadas principalmente con la venta de diésel.

Entre los elementos analizados consta un informe del Servicio de Rentas Internas que identifica casos en los que estaciones de servicio habrían adquirido millones de galones de combustible, pese a contar con una capacidad de almacenamiento significativamente menor.

Parte de estas estaciones se ubican en zonas fronterizas y mineras, donde las autoridades investigan un posible desvío del combustible subsidiado hacia otros segmentos del mercado.

Órdenes de captura e incautación

Dentro del caso Goleada, el juez Jairo García emitió, este 7 de julio del 2026, oficios para ejecutar la captura de Antonio y Xavier Álvarez, así como de otros dos procesados, luego de dictar prisión preventiva en su contra.

La resolución también dispone la ejecución de medidas de incautación de bienes por parte de las instituciones competentes, mientras la Policía Nacional del Ecuador continúa con las acciones para localizar a los procesados y dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas dentro de la investigación.