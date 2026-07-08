Justin Bieber encabezará cartel del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial

El artista canadiense despertó la nostalgia de sus fans

Justin Bieber será cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Bieber se unirá a un elenco que incluye a estrellas como Shakira, Madonna y BTS.

El histórico espectáculo de medio tiempo de 30 minutos se estructurará de la siguiente manera:

Elenco confirmado: Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS.

Artistas invitados: Burna Boy, Gustavo Dudamel, la PS22 Chorus junto a Coldplay, y apariciones especiales de ⁠Los Muppets.

Un entretiempo histórico

El evento está organizado por Chris Martin de ⁠Coldplay en colaboración con ⁠Global Citizen.

El evento busca apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, utilizando los ingresos para expandir la educación y el fútbol para niños de todo el mundo.

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la final contará con un espectáculo musical de 30 minutos durante el entretiempo.

El torneo se encuentra actualmente en la antesala de los cuartos de final, tras concluir los octavos el pasado 7 de julio.

Las ocho selecciones sobrevivientes que buscan los dos boletos hacia Nueva York son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.