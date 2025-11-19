Hijo de excontralor Carlos Pólit es sentenciado a 40 meses de prisión en Estados Unidos

La Justicia estadounidense dictó este miércoles 19 de noviembre del 2025 una pena de 40 meses de prisión contra John Christopher Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, tras declararse culpable en el caso vinculado al esquema de sobornos de Odebrecht. La sentencia fue emitida por la jueza Kathleen M. Williams, del Tribunal del Distrito Sur de Florida.

La audiencia contó con la presencia de los fiscales Michael N. Berger y Jill Simon, además del equipo defensor integrado por Omar Ortega y Reinaldo J. Dorta, Jr.. Además de la pena de cárcel, la jueza impuso tres años de libertad supervisada, que Pólit hijo deberá cumplir una vez que concluya su reclusión.

Como parte de las medidas económicas y administrativas, el sentenciado deberá pagar una multa especial de 100 dólares y acatar todas las condiciones establecidas en su informe previo a la sentencia (PSI), un documento que no ha sido divulgado hasta el momento, según detalló el portal Primicias. .

Aunque ya recibió su condena, John Pólit no fue detenido de inmediato. La Corte dispuso que permanezca en libertad bajo fianza hasta el 7 de enero de 2026, fecha límite en la que deberá presentarse voluntariamente ante las autoridades federales. Ese día tendrá que entregarse en la prisión que se le asigne o directamente en las oficinas del Servicio de Alguaciles de EE.UU., en Miami.

Durante la sesión judicial, la jueza recordó que el acusado puede apelar dentro de los 14 días posteriores al registro formal del fallo. Sin embargo, Pólit hijo ya había aceptado su responsabilidad, colaborado con la Fiscalía y devuelto 16,5 millones de dólares relacionados con la operación ilícita.

El caso se deriva de la investigación por lavado de dinero dentro del esquema de sobornos de Odebrecht, el mismo proceso por el cual su padre, Carlos Pólit, fue condenado anteriormente a 10 años de prisión en Estados Unidos.