Cortes de luz en Samborondón la madrugada de este martes 14 de abril

CNEL anunció que hay una falla en el hilo de guarda que afecta el suministro entre el km 1 y 10 de la vía Samborondón.

Los moradores de Samborondón reportaron cortes de luz la madrugada de este martes 14 de abril del 2026, en medio de una ola de calor que afecta a la ciudad.

La empresa pública CNEL informó sobre un daño en la el hilo de guarda afecta el suministro entre los km 1 y 10 de la vía a Samborondón.

Pasadas las 07:25 de este martes, CNEL anunció que el servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en su totalidad, luego de culminar las labores de reposición del hilo de guarda.

Los habitantes de este cantón de Guayas reportaron que los cortes de luz ocurrieron desde la 01:00 de este martes. Los ciudadanos expresaron su malestar porque la interrupción de la energía eléctrica ha sido frecuente en los últimos días.

Estos cortes de luz ocurren a día consecutivo en el puerto principal.