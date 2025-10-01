Hombre recibe 26 años de cárcel por almacenar y producir pornografía infantil en Machala

Un hombre fue detenido en Machala en 2024 por guardar archivos de pornografía infantil.

Un tribunal de garantías penales sentenció a 26 años de prisión a Byron S., tras hallarlo culpable del delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA), informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 1 de octubre del 2025.

La Fiscalía presentó pruebas que demostraron que el procesado almacenaba y producía material de abuso sexual infantil (MASI).

Además de la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron una multa de 1 000 salarios básicos unificados y el pago de 7 000 dólares como reparación integral para cada una de las tres víctimas.

El caso inició tras un operativo realizado la madrugada del 3 de octubre de 2024 en un inmueble de Machala, con la participación de Fiscalía, la Policía Nacional y la organización Our Rescue. En el lugar se incautaron dispositivos electrónicos con más de 1 000 archivos ilícitos guardados en Google Fotos.

La investigación de la Unidad Nacional Especializada en Ciberdelito estableció que dos de las víctimas eran familiares del sentenciado. Una tercera fue identificada en videos producidos directamente por él, en los que también cometía abuso sexual.

Durante el juicio, el fiscal del caso presentó una amplia serie de pruebas, entre ellas pericias informáticas, antropológicas y psicológicas, cotejamientos fisonómicos, informes de Internet y reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec). Las tres víctimas también dieron su testimonio anticipado, donde relataron los abusos sufridos.