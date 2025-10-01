Tres extorsionadores fueron sentenciados a 13 años y cuatro meses de cárcel en Chimborazo

Un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión a Daver Joshue M. C., Alejandro David J. M. y Jefferson Gustavo Ch. F., tras demostrar que extorsionaron a un empresario en Cumandá, en Chimborazo.

La sentencia también incluye el pago de una multa de 80 salarios básicos unificados y una reparación integral de 3 000 dólares, montos que deben ser asumidos de forma individual por cada uno de los procesados.

El Fiscal competente de Cumandá, en la audiencia de juicio, relató que el 3 de septiembre de 2024, alrededor de las 16:30, la víctima recibió mensajes de WhatsApp en su celular. Se identificaban como 'La Mafia' y exigían 25 000 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus empleados.

El 4 y 5 de septiembre, como medida de presión, varios individuos en motocicleta dispararon en los exteriores de los locales comerciales de la víctima en Cumandá. Esa advertencia lo obligó a entregar el dinero solicitado. Siguiendo las directrices de seguridad de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, el afectado concertó un encuentro en el sector Valle Alto.

En el lugar, la víctima les entregó un sobre con el pago a Daver Joshue M. C. y Alejandro David J. M., quienes luego se retiraron a bordo de una motocicleta. Agentes de Policía iniciaron una persecución y Daver Joshue M. C. intentó disparar contra los uniformados, quienes respondieron al ataque y lo hirieron en una de sus piernas. Los dos sospechosos fueron interceptados y aprehendidos.

A unas cuadras del lugar de los hechos se ubicó y aprehendió a Gustavo Ch. F., quien se movilizaba en una motocicleta mientras esperaba a los otros dos implicados. En su poder se encontró un arma de fuego calibre 38.

Fiscalía sustentó este relato con la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de los agentes de la Unase y de los peritos que practicaron las experticias de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias físicas. A esto se sumó la pericia de audio, video y afines practicada a tres celulares: el de la persona afectada y dos móviles de los procesados.