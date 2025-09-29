Padre de familia fue condenado a 17 años por el abuso sexual a su hijo de 5 años en Chimborazo

Un menor de cinco años fue víctima de un abuso sexual por su padre.

Byron Vinicio H. L. fue sentenciado a una pena de 17 años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual. La Fiscalía, en el proceso, demostró ante un Tribunal Penal su responsabilidad en la agresión cometida contra su hijo de 5 años.

Los jueces también ordenaron al sentenciado cancelar un monto económico como reparación integral a la víctima. Durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2024, la madre del niño permanecía hospitalizada tras el nacimiento de su segunda hija.

En ese contexto, el hijo fue trasladado a la casa de su padre, en Guano. Fue allí donde el agresor aprovechó su posición de poder así como la situación de confianza y cercanía, y mediante amenazas, cometió el delito de abuso sexual en varias ocasiones.

La madre conoció los hechos cuando su pequeño hijo le contó lo sucedido y, de inmediato, presentó una denuncia en Fiscalía. Con base en las diligencias practicadas, el caso fue llevado ante un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, que declaró culpable a Byron Vinicio H. L.

Entre las principales pruebas presentadas estuvieron el testimonio anticipado de la víctima, en el que identificó a su agresor y describió los hechos; el testimonio de la madre; y el testimonio de la psicóloga que practicó la pericia.

También se incorporaron la partida de nacimiento de la víctima, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los informes médico-legal, psicológico y de trabajo social, este último evidenciando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el agraviado.