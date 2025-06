Informe psiquiátrico revela que Jorge Glas padece depresión y simula síntomas de enfermedad

El exvicepresidente Jorge Glas atraviesa un trastorno depresivo grave con alto riesgo suicida. Así lo detalla un informe psiquiátrico solicitado dentro del proceso judicial por el caso Reconstrucción de Manabí.

Pese a ello, la pericia médica, a la que obtuvo acceso Primicias, determinó que el exfuncionario de Rafael Correa se mantiene consciente de sus actos, no ha perdido capacidad intelectual y simula conscientemente algunos síntomas de enfermedad.

El examen clínico, de 48 páginas, fue elaborado por Ángela Salazar, médica psiquiatra, especializada en criminología, neuropsicología y medicina legal. Ella lo presentó emitió el documento el miércoles 11 de junio del 2025 como parte del juicio a Glas por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

La audiencia de juicio estaba previsto el 6 de junio del 2025, pero fue diferido hasta que se realice la pericia psiquiátrica solicitada por la defensa de Glas.

Con esta experticia, el abogado del exvicepresidente buscaba que su cliente fuera declarado inimputable y que sea trasladado de la cárcel a un hospital psiquiátrico.

El informe psiquiátrico concluyó que Glas padece varias afecciones mentales, pero que su conciencia no está afectada. Por lo tanto la perito Díaz no recomendó un internamiento psiquiátrico, sino que siga recibiendo atención psicológica en la cárcel.

Por lo tanto, no podrá ser declarado inimputable y tendrá que acudir el martes 17 de junio del 2025 a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de juicio por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Él también tiene dos sentencias en su contra en el caso Sobornos y Odebrecht.

Detalles del informe psiquiátrico

Glas, quien ha estado recluido más de seis años, desde octubre de 2017, presenta afectaciones psicológicas y físicas por la reclusión y episodios violentos vividos en cárceles del país. En la evaluación, realizada durante 36 horas, Glas relató que tiene episodios de insomnio crónico e ideas suicidas recurrentes.

Una de las frases más contundentes que recoge el informe psiquiátrico es: “Tengo insomnio crónico, no me atienden, no me dan las medicinas, tengo prohibidas las visitas y el patio desde enero. Al estar despierto toda la noche me refuerzan las ideas suicidas, el decir: me mato de una vez, así se acabó la historia”, declaró el exvicepresidente.

En la entrevista con la perito, Glas recordó que trató de suicidarse, en abril de 2024, cuando ingirió 60 pastillas y luego fue internado en el Hospital Naval. "Aquí no hay justicia, me llevan a juicio cuando yo ni siquiera compre un lápiz (...) hay persecución, un exterminio a un partido político y yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí", dijo el exfuncionario correista.

Detención de Jorge Glas en la Embajada de México en Quito

A Glas se le aplicó cinco test psicométricos, entre ellos la escala de riesgo suicida Plutchik-Van Praag, en la que Glas obtuvo 13 sobre 15 puntos.

Lo que significa que tiene un alto nivel de riesgo y necesita una intervención. También se detectó ansiedad moderada y un cuadro de depresión severa sin síntomas psicóticos.

El diagnóstico médico revela tres afecciones principales:

Trastorno depresivo recurrente, pero sin síntomas psicóticos. Es decir, no tiene alucinaciones o delirios.

Simulación consciente de síntomas o enfermedad para obtener beneficios.

de o enfermedad para obtener beneficios. Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica. Es decir, cambios de personalidad, pero no significa que tenga daño cerebral ni enfermedad.

La experta concluyó que se debe realizar una junta médica para reevaluar la medicación de Glas, pero aseguró que su condición no justifica un internamiento en un hospital psiquiátrico.

Además, recomendó un control estricto de la administración de las medicinas en la Cárcel de La Roca, donde actualmente cumple condena. Además, la experta dijo que él debe seguir recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico de manera permanente en centro penitenciario.