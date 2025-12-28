Jorge Glas permanecerá en la cárcel; juez niega habeas corpus del exvicepresidente

El juez Jean Daniel Valverde negó la solicitud de habeas corpus correctivo del exvicepresidente Jorge Glas, en una audiencia instalada este domingo 28 de diciembre de 2025.

La decisión se dio a conocer luego de una audiencia de más de seis horas el sábado. La defensa de Glas anunció inmediatamente que apelará esta decisión.

Glas alegó malos tratos y falta de atención médica dentro de la prisión, por lo que requería ser trasladado a un hospital. Pero el juez negó este pedido con base en la información entregada por el Ministerio de Salud.

Esa Cartera de Estado informó que Glas ha recibido 527 atenciones médicas desde que fue detenido, y 40 desde que permanece en la cárcel del Encuentro hace 47 días.

El médico Alejandro Barreto, quién elaboró un informe del estado de Glas, indicó que toma 21 fármacos diarios. En su resolución el Juez indicó que se ha evidenciado que el exvicepresidente cuenta con esta medicina, atención médica y una celda ventilada y con servicios básicos.

Glas permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. En su contra pesan dos condenas por delitos de corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos.

Ambas penas fueron unificadas a petición del exvicepresidente en enero de 2023. Lo que significaba que debía cumplir con la condena más alta, la de ocho años por cohecho.

En junio de 2025 Glas y Carlos Bernal fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí, que investiga la malversación de fondos en acciones luego del terremoto de Manabí y Esmeraldas de 2016.

El exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa fue hallado culpable del uso excesivo de dineros públicos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, promulgada por el entonces presidente.