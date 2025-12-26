Jorge Glas denuncia 'tortura psicológica sistemática' y su audiencia quedó suspendida

Santa Elena, viernes 26 de diciembre del 2025 Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, comparece desde la cárcel de El Encuentro, durante la audiencia de habeas corpus. Fotos:/API

La audiencia de hábeas corpus correctivo en la que se analiza el estado de salud del exvicepresidente Jorge Glas se realiza este viernes 26 de diciembr del 2025 en la Unidad Judicial de La Libertad. Glas, quien está encarcelado en la nueva prisión de máxima seguridad El Encuentro, participa en la misma vía telemática.

Cerca de las 13:00, la diligencia fue suspendida y se retomará a las 08:30 de este sábado 27 de diciembre. El juez tomó la decisión tras constatar que no se encontraba presente un representante del Ministerio de Salud Pública (MSP), cuya comparecencia es clave para el proceso.

La interrupción se produjo justo cuando la defensa de Jorge Glas se disponía a exponer los detalles del informe médico elaborado por el doctor Edison Barreto, el cual sustenta el pedido de hospitalización inmediata.

Ante el anuncio de la presentación de dicho informe, los delegados de la Procuraduría General del Estado, el SNAI y el Ministerio del Interior presentaron una objeción conjunta

El juez Jean Daniel Valverde ordenó que el exmandatario comparezca ante la justicia, bajo la advertencia de que su presentación física o telemática es una obligación constitucional ineludible para el Estado.

Como parte del proceso tratado en la audiencia hay un informe médico que describe un cuadro de "fragilidad clínica avanzada" del exvicepresidente.

Según el documento presentado por el abogado de Glas, Andrés Villegas, el exvicepresidente padece 18 enfermedades y sobrevive bajo un esquema de polifarmacia extrema que incluye 21 medicamentos diarios administrados, en ocasiones, por personal policial y no sanitario.

La intervención del abogado de Glas

En la intervención del abogado defensor de Glas se informó que en la celda del defendido hay una cámara de audio y video ise citó las conclusiones del médico Edison Barreto. El galenoconfirmó un cuadro de desnutrición proteica y calórica, sumado a una sarcopenia clínicamente significativa, tras evaluar a Glas.

La defensa del exvicepresidente presentó el pedido para que se ordene el internamiento médico inmediato en un hospital externo. Villegas cerró advirtiendo que la permanencia del exsegundo mandatario en el penal, bajo las actuales condiciones de salud, representa un riesgo inminente.

La defensa insistió en que la Cárcel del Encuentro carece de la infraestructura necesaria para garantizar un tratamiento médico permanente que salvaguarde la vida de su cliente.

Las medidas dispuesta en la audiencia

Como medida cautelar se dispuso que se ejecuten todas las medidas de seguridad necesarias para evitar "cualquier posible violación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y a la salud".

Asimismo ordenó que, en el caso de necesidad médica justificada, Glas sea trasladado a un hospital o centro de salud público que recomiende su médico tratante para que reciba la atención requerida.

El juez pidió a las autoridades de la cárcel remitir toda la documentación médica sobre el exvicepresidente, la misma que deberá ser expuesta en la audiencia, junto con el informe jurídico y su prontuario penitenciario.

La abogada de Glas, Sonia Vera, había señalado el pasado martes que una reciente valoración médica integral realizada al exvicepresidente en el marco de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado octubre, que ordenaron al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental, concluyó que necesitaba una "hospitalización inmediata no diferible".

Fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016