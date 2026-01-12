Cinco claves para entender por qué se abrió la puerta al juicio político contra Mario Godoy

Mario Godoy compareció en el Pleno de la Asamblea, el pasado 5 de enero de 2026

El proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, empezó a tomar forma este domingo 11 de enero de 2026, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con seis votos a favor, calificó a trámite la solicitud presentada por la Revolución Ciudadana.

Ahora la solicitud de juicio político será analizada en la Comisión de Fiscalización, quien deberá emitir un informe en el que recomiende o no enjuiciar al funcionario. Al final el caso llegará al Pleno de la Asamblea donde se decidirá si Godoy es o no censurado.

El caso se originó por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan y aseguró haber sido víctima de amenazas y presiones internas.

Estos son los cinco hechos que desembocaron en el pedido de juicio político contra Mario Godoy:

1. La amenaza de muerte durante la audiencia

El 20 de noviembre de 2025, tras ser sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024, el serbio Jezdimir Srdan reaccionó de forma violenta durante la audiencia telemática, realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Frente a las cámaras, simuló un corte en el cuello, una señal interpretada como amenaza directa contra el juez Carlos Serrano, integrante del tribunal que dictó la condena.

2. Las presuntas presiones desde la Judicatura

Serrano denunció que, antes de dictar sentencia, recibió presiones internas para declarar inocente al procesado serbio. Según su versión, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura intentó influir en su decisión.

El juez grabó una de estas conversaciones y, días después del fallo, presentó su renuncia el 4 de diciembre de 2025. Alegó que teme por su vida y seguridad. Serrano salió del país.

3. La seguridad al juez Serrano

Uno de los puntos más sensibles del caso fue la seguridad del juez Serrano. Él aseguró que, pese a las amenazas, se quedó sin protección policial, lo que motivó su renuncia para resguardar su vida.

Mario Godoy ha rechazado esa versión y sostiene que la Judicatura no tiene competencia directa para asignar seguridad, y que las alertas fueron notificadas al Ministerio del Interior en un plazo de dos días.

Mario Godoy dijo que es una farsa que él quitó deliberadamente la seguridad para el magistrado. “En ningún momento se retiró la seguridad al juez Carlos Serrano”, señaló el Titular de la Judicatura.

4. La esposa de Godoy con la defensa del serbio

La controversia aumentó cuando se conoció que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, fue abogada del narcotraficante serbio.

Vintimilla aseguró que ella ejerció la defensa solamente en la investigación previa y no en las etapas procesales de ese caso.

Además, aclaró que dejó ese patrocinio cuando se casó con Godoy en noviembre de 2024. También señaló que recibía las notificaciones del proceso judicial del extranjero a su correo electrónico por un error del sistema judicial.

Godoy también defendió a su esposa y dijo que “en la causa del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, ella nunca ejerció la defensa técnica dentro del proceso penal”. Por lo tanto, el funcionario señaló que no existe conflicto de interés.

5. La renuncia del director provincial tras la filtración de audios

El 23 de diciembre de 2025, el Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor, entonces director del organismo en Pichincha, un día después de que se filtraran audios en los que se lo escucha sugiriendo al juez Serrano que “ponga más atención” a la defensa del serbio.

Gaibor afirmó que actuó por pedido de un tercero y dejó el cargo para "preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad".