El CJ definió fechas para renovar a los jueces constitucionales y de la Corte Nacional

El Consejo de la Judicatura estará a cargo de los concursos para elegir nuevos jueces

El Consejo de la Judicatura definió fechas para designar jueces constitucionales y renovar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia

Fabián Fabara, vocal de la Judicatura, dijo que en el caso de los jueces constitucionales el próximo mes se estará convocando al proceso de selección y en mayo se prevé el concurso para la Corte Nacional.

“Estos concursos contarán con un proceso de veeduría ciudadana, control social y si es posible un acompañamiento internacional. Nos tomará, según el cronograma, 9 meses aproximadamente”

El concurso para renovar a los 17 jueces y conjueces titulares de la Corte Nacional no se ha logrado culminar por múltiples irregularidades en diferentes fases

Desde febrero de 2024, la Corte Nacional no ha estado dirigida por un Presidente titular. Esto se debe a que se requieren 12 jueces titulares para hacer esa elección y solo hay 10.

Este escenario se agravaría porque en enero de 2027 también concluyen los períodos de las juezas Daniella Camacho, Katerine Muñoz y Consuelo Heredia, lo que reducirá aún más el número de jueces titulares.