Juez dicta prisión para 10 vinculados en el caso Progen; 4 tienen difusión roja de Interpol

Juez de la Corte Nacional dictó prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados en caso Progen.

La Fiscalía General vinculó a 10 personas más al caso Progen, que investiga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación emergente para los proyectos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo, ejecutados durante la crisis energética de 2024.

En la audiencia de vinculación, un juez nacional dictó orden de prisión preventiva para las 10 personas. Con ellos, se eleva a 31 el número total de procesados en esta causa.

Además de la prisión preventiva, Fiscalía solicitó difusión roja de Interpol (Policía Internacional) para cuatro de los 10 nuevos procesados.

La acusación formulada por la Fiscalía General señala que los procesados habrían incurrido en una cadena de irregularidades y que, aprovechándose de la crisis energética que atravesaba el país en 2024, presuntamente dispusieron arbitrariamente de fondos públicos.

Además, "habrían direccionado las contrataciones emergentes para los proyectos de generación térmica en Salitral y Quevedo", indicó el Ministerio Público.

Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía también expuso que los sospechosos habrían evadido y omitido procedimientos legales en las fases precontractual, contractual y de ejecución con el fin de favorecer a la empresa Progen Industries LLC.

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Según la investigación penal, la Unidad de Negocio Termopichincha habría suscrito dos contratos de emergencia con Progen por un total de 149,1 millones de dólares:

El contrato Salitral, por 99,4 millones de dólares

El contrato Quevedo, por 49,7 millones de dólares.

Ambos contratos tenían como objeto la adquisición de grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha de las centrales.

"Pese a que la proveedora habría entregado generadores inoperativos, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos, se efectuaron pagos por anticipos que superaron los 104 millones de dólares", dijo Fiscalía.

Según la tesis fiscal, "cada uno de los procesados habría actuado, desde su ámbito de competencia, manipulando informes técnicos, concediendo prórrogas injustificadas, omitiendo fiscalizaciones e intercediendo informalmente para viabilizar el desembolso de recursos estatales en perjuicio del Estado".

El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.