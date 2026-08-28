Secuestradores exigían USD 500 000 para liberar a hombre en Guayaquil.

Medio millón de dólares, esa era la cantidad que presuntos secuestradores exigían a una familia para liberar a un hombre de 63 años que permanecía retenido en Guayaquil.

La víctima fue rescatada durante el Operativo Libertad 979, ejecutado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Dos aprehendidos por el secuestro

Tras conocer el caso, equipos especializados realizaron labores investigativas y de seguimiento hasta localizar al hombre.

Durante el operativo fueron aprehendidos dos sospechosos y se retuvo un vehículo que habría sido utilizado para interceptar y trasladar a la víctima.

El hombre fue rescatado con vida, recibió atención médica y quedó a buen recaudo para reencontrarse con su familia.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia y puestos a órdenes de las autoridades para definir su situación jurídica.

En lo que va de 2026, la UNASE ha intensificado los operativos contra secuestros y extorsiones. Solo entre enero y el 14 de agosto ejecutó 981 operativos, liberó a 290 personas y evitó pagos por USD 35.5 millones relacionados con estos delitos.