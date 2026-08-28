Secuestradores exigían USD 500 000 para liberar a hombre en Guayaquil
La víctima, de 63 años, fue liberada durante un operativo de la UNASE. Dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en el secuestro.
Secuestradores exigían USD 500 000 para liberar a hombre en Guayaquil.
John Reimberg.
Compartir
Actualizada:
28 ago 2026 - 15:24
Medio millón de dólares, esa era la cantidad que presuntos secuestradores exigían a una familia para liberar a un hombre de 63 años que permanecía retenido en Guayaquil.
La víctima fue rescatada durante el Operativo Libertad 979, ejecutado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Dos aprehendidos por el secuestro
Tras conocer el caso, equipos especializados realizaron labores investigativas y de seguimiento hasta localizar al hombre.
Durante el operativo fueron aprehendidos dos sospechosos y se retuvo un vehículo que habría sido utilizado para interceptar y trasladar a la víctima.
El hombre fue rescatado con vida, recibió atención médica y quedó a buen recaudo para reencontrarse con su familia.
Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia y puestos a órdenes de las autoridades para definir su situación jurídica.
En lo que va de 2026, la UNASE ha intensificado los operativos contra secuestros y extorsiones. Solo entre enero y el 14 de agosto ejecutó 981 operativos, liberó a 290 personas y evitó pagos por USD 35.5 millones relacionados con estos delitos.
Compartir