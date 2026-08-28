Álvaro Morata jugará cedido en el Leganés, de la segunda división española

El atacante español Álvaro Morata jugará esta temporada en un equipo de la segunda división española, el Leganés, como cedido por el Como italiano, anunció este viernes el equipo del sur de Madrid.

A sus 33 años, Morata se une a un equipo de su región natal y tratará allí de relanzar su carrera tras su declive de las últimas temporadas.

El que fuera capitán de la España campeona de la Eurocopa en 2024 falló un penal en la tanda de la final en la que su selección cayó ante Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA en 2025.

Quedó luego fuera de los planes del seleccionador Luis De la Fuente y no estuvo por lo tanto en el reciente Mundial 2026, donde la Roja se proclamó campeona.

En el fútbol de clubes, su última experiencia fue el pasado curso en el Como, equipo revelación de la pasada Serie A y clasificado a la Liga de Campeones.

"El CD Leganés ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para la cesión por una temporada del delantero Álvaro Borja Morata Martín, de 33 años de edad (...) Jugará a préstamo esta campaña en el club pepinero, con una opción de compra al término de la misma", explicó el "Lega" en su comunicado.

Morata se formó y se dio a conocer en el Real Madrid y después inició un periplo que le llegó por varios equipos destacados: Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, AC Milan y Galatasaray, antes del Como.

En su palmarés, además de la Liga de Naciones de 2023 y de la Eurocopa 2024 con España, tiene éxitos importantes en el fútbol de clubes, principalmente dos Ligas de Campeones con el Real Madrid (2014 y 2016) y una Europa League con el Chelsea (2019).

Ha sido además campeón en las ligas de España, Italia y Turquía.

El Leganés tendrá como misión regresar a la primera división española, donde jugó cinco temporadas, la última de ellas la 2024-2025.

El pasado curso fue apenas decimosexto en la clasificación de la segunda categoría.