EE.UU. desestima el pedido de habeas corpus de José Serrano; seguirá preso en Miami

José Serrano seguirá en prisión de Estados Unidos. El Tribunal de Distrito Sur de Florida resolvió, el miércoles 29 de octubre del 2025, la desestimación de la petición de habeas corpus del exministro.

La magistrada Marty Fulgueira Elfenbein determinó que "el Tribunal carece de jurisdicción para conocer el caso", detalla el portal Primicias. Además se indica que el caso no está cerrado y Serrano podría presentar nuevamente su caso si resulve el problema de jurisdicción.

En el proceso de habeas corpus, el exministro ecuatoriano solicitó que se justifique la legalidad de su detención y que se orden su liberación inmediata o que sea detenido como solicitante de asilo. Peticiones que fueron rechazadas el miércoles.

Serrano deberá continuar recluido en el Centro de Miami Krome. Su detención se realizó el 7 de agosto del 2025 y se espera que se resuelva su situación migratoria para determinar si será o no deportado. La audiencia está prevista realizarse el miércoles 19 de noviembre.

A pesar que las causas del proceso contra José Serrano en Estados Unidos no son públicas y se presume que su detención sería por una infracción de tránsito, su situación puede agravarse por una denuncia de corrupción y actividades ilícitas en su contra en ese país.

El 22 de agosto del 2025, Diego Vallejo, exasesor de Serrano en Ecuador, presentó en la Fiscalía Distrital en el estado de Florida una denuncia, donde pide investigar la participación de Serrano en presuntos actos de corrupción y actividades ilícitas que tengan conexión con el país norteamericano.

También, en Ecuador está vinculado al caso donde se investiga la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 23 de octubre, la jueza dictó prisión preventiva para el exministro del Interior y al empresario Xavier Jordán.

Serrano es investigado por presuntamente haber coordinado el control policiaco para facilitar la ejecución del atentado contra Villavicencio, según la Fiscalía.