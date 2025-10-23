Jueza ordena prisión preventiva a José Serrano y Xavier Jordán por el caso Villavicencio

Abogados de José Serrano y Xavier Jordán acudieron a la audiencia de sustitución de medidas cautelares en el caso de Fernando Villavicencio, este jueves 23 de octubre de 2025

Jueza dictó prisión preventiva al exministro del Interior, José Serrano, y al empresario Xavier Jordán, este jueves 23 de octubre del 2025. Ambos están procesados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En la Corte Provincial de Pichincha se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por Serrano y Jordán en el caso Magnicidio FV.

Ambos investigados contaban con medidas sustitutivas de presentación periódica ante una autoridad judicial, que dictó la jueza Daniela Ayala en septiembre pasado.

Audiencias de deportación y fianza de Serrano se aplazaron

Sin embargo, la Fiscalía pidió que se les dicte prisión preventiva y se revoquen las medidas anteriores. Este pedido fue justificado con la presentación de nuevas evidencias. Esa solicitud fue aceptada durante la diligencia.

"Dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización ya que los procesados poseen poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial", indicó la fiscal del caso Magnicidio FV.

Además, la funcionaria dijo que "las presentaciones ante los consulados no constituyen un mecanismo de control efectivo y permanente, pues estos carecen de competencia judicial".

Serrano y Jordán residen en Estados Unidos. La justicia de Ecuador los procesa como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, que ocurrió en agosto del 2023.

Nuevas revelaciones de la investigación

Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía General presentó nuevos elementos de convicción, entre ellos: testimonios, versiones y pericias.

Por ejemplo, en la versión de Marcelo L. consta que Javier Jordán sería supuestamente el mentor y financista del atentado contra Fernando Villavicencio.

Además, dijo que para perpetrar el crimen se destinó un millón de dólares para la contratación de integrantes de 'Los Lobos ' y disidentes del Frente Oliver Siniesterra. El testigo también afirmpo que José Serrano aparentemente manipuló la seguridad del excandidato.

Fiscalía presentó el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, quien también está procesado en esta causa. Él detalló que el seguimiento a Villavicencio fue ordenado por Leandro Norero (+), a pedido de Javier Jordán. Y que Serrano habría coordinado el control policiaco para facilitar la ejecución del atentado.