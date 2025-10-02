Autoridades de Estados Unidos despliegan operativo en casa de Xavier Jordán este 2 de octubre

Xavier Jordán es procesado en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio.

Un operativo policial se llevó a cabo la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025 en el domicilio de Xavier Jordán, en Miami, Florida.

Su abogado confirmó al medio digital Primicias que las autoridades llevaron a cabo un operativo en el domicilio de Jordán.

"Conozco que al final de la madrugada, existió un operativo en el domicilio del señor Xavier Jordan, no he podido hablar con él, pero sí con sus abogados en Estados Unidos", dijo el abogado Juan Carlos Salazar al medio digital.

Jordán es procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio ocurrido en agosto de 2023. La jueza dispuso para él medidas cautelares alternativas a la prisión, que consisten en la presentación períodica en el Consulado.

Su última presentación ante las autoridades fue el día lunes 29 de septiembre de 2025.

Dentro de ese caso se encuentran procesados Daniel Salcedo, Xavier Jordán, José Serrano y Ronny Aleaga. El exminsitro correísta, Serrano, se encuentra detenido en Estados Unidos y su estatus migratorio no ha sido definido.

De acuerdo con el testimonio de Salcedo revelado en la audiencia de formulación de cargos, él mantuvo videollamadas con Serrano, Jordán y el narcotraficante Leandro Norero.

En estas se identificó a Jordán como el financista y Aleaga como el "nexo con el partido político (Revolución Ciudadana)". Según Salcedo, el plan siguió en pie a pesar de la muerte de Norero en octubre de 2023, con la ayuda de Serrano. Esto fue tratado en una reunión con Aleaga, exasambleísta correísta.

Jordán también es procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada.