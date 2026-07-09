Detienen a Karla Saud Calero, investigada en el caso Progen

El Gobierno anunció la captura de Claudia Calero, investigada dentro del caso Progen.

Karla Saud Calero, investigada dentro del caso Progen, fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, informó este jueves 9 de julio de 2026 el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.

Según el funcionario, la captura se concretó gracias a una notificación roja de Interpol, emitida por la Policía Nacional de Ecuador y ejecutada por la Policía Nacional de España, en coordinación con Interpol España.

"Karla Saud Calero, personaje clave en el caso Progen, fue detenida en España por la Policía Nacional de ese país, en coordinación con Interpol España, en el aeropuerto de Madrid-Barajas", escribió Neira en su cuenta de X.

Gobierno anuncia proceso de extradición

Tras la detención, Neira señaló que el Estado ecuatoriano iniciará de inmediato el trámite para solicitar la extradición de Saud Calero.

"Comenzamos inmediatamente a trabajar en su proceso de extradición al Ecuador", indicó el funcionario.

El Gobierno difundió información en junio de 2026, en la que reveló la ruta del dinero entregado a Progen, por los contratos de emergencia durante la crisis energética que vivió Ecuador en 2024. d

Según las autoridades, la investigación financiera permitió rastrear cada transferencia realizada y determinar cómo fueron distribuidos los recursos provenientes de contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con la empresa Progen Industries LLC.

Entre los involucrados está Karla Saud Calero, quien, según el informe gubernamental, habría utilizado más de USD 162 000 para gastos personales. Las autoridades señalan que esta persona mantiene vínculos familiares con Alex D., exfuncionario que ocupó cargos estratégicos en CNEL EP y Celec EP.